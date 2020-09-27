Testi pozitif çıkıp karantina kuralını ihlal edenlere elektronik bileklik!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Samsun'a uçan gazeteci ve köşe yazarı Muharrem Sarıkaya, koronavirüs testi pozitif çıkan, buna karşın karantina kuralını ihlal ederek dışarı çıkmayı sürdüren vatandaşlar için nasıl bir önlem alınacağı konusunda yazdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya koronavirüs testi pozitif çıktığı halde evinde karantinada kalmayan kişiler için “Ne yapacaksınız?” diye soran Muharrem Sarıkaya, köşe yazısında Bakan Koca'nın bu duruma yönelik uygulamaya koyacakları yeni bir uygulamadan bahsetti.

Koronavirüse yakalanıp karantina kuralını ihlal eden kişiler için iki farklı model üzerinde duruluyor. Sarıkaya, köşe yazısında hangisinde karar kılınması gerektiği konusunda görüş alışverişinin sürdüğünü aktardı.

İki farklı modelden birincisi; koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde karantinada kalması gereken her kişiye bileklik takılması ve olması gereken yerden ayrıldığında merkezdeki alarmın çalmasına dayalı.

Aynı mantıkta olan ikinci model ise eve yerleştirilecek bir cihazın kişiyi takibe alması şeklinde.

İlk modelde koroavirüs testi pozitif çıkan kişi dışarı çıksa bile alarm çalabildiği dikkate alınarak, eve bir kutu şeklinde ikinci cihaz konuluyor. Belirlenen sınırların aşılması halinde bu kutu cihaz alarmını çalarak uyarı veriyor, daha uzağa gittiğinde ise merkezdeki alarmı çalıştırıyor. Olur da kutu yerinden hareket ettirilirse merkezi uyararak kişinin yerinden kıpırdatmasının önüne geçiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muharrem Sarıkaya'ya koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin karantina kuralını ihlal etmesinin önüne geçmek için hangi modelin daha faydalı olduğunu tespit ettiklerinde hazır olan uygulamanın kullanılmaya başlanacağını ifade etti.