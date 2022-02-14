Testi pozitif çıkmıştı! Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan sağlık durumunu açıkladı

Koronavirüs salgınına yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yapılan testlerinin sonucunun negatif çıkmasının ardından yoğun mesaisine yeniden başlarken izolasyon süreci devam eden Emine Erdoğan sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYADADAN AÇIKLAMA YAPTI

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum."

Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı.

Tüm hastalara acil şifalar diliyorum. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 14, 2022

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAFİF ŞEKİLDE SÜRECİ DEVAM ETTİRİYOR

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında," Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak, çünkü o henüz pozitif. Hamdolsun biz negatif olduk. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor ama hamdolsun hafif şekilde süreci devam ettiriyor. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır." demişti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

Öte yandan çok sayıda siyasi isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan' a geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.