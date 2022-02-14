Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1. Lig: Denizlispor – Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gelinim Mutfakta 14 Şubat 2022 Pazartesi puan durumu | 14 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Spor Toto 1. Lig: Menemenspor – Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Arif Şentürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var?Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor – Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Yunus Emre İstanbul'u da karıştırdı! Konseydeki sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı! Eski survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen'in annesi de, "Oğluma i... dedi" diyerek Acun'a isyan etti!Usta sanatçı Arif Şentürk'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı! "Durumu çok ağır"Spor Toto 1. Lig: Keçiörengücü – Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Testi pozitif çıkmıştı! Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan sağlık durumunu açıkladı
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Testi pozitif çıkmıştı! Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan sağlık durumunu açıkladı

Testi pozitif çıkmıştı! Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan sağlık durumunu açıkladı

Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastalığı hafif seyirde geçirdiğini belirterek," İzolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. " dedi.

Testi pozitif çıkmıştı! Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan sağlık durumunu açıkladı

Koronavirüs salgınına yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yapılan testlerinin sonucunun negatif çıkmasının ardından yoğun mesaisine yeniden başlarken izolasyon süreci devam eden Emine Erdoğan sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.  

 

Testi pozitif çıkmıştı! Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan sağlık durumunu açıkladı

SOSYAL MEDYADADAN AÇIKLAMA YAPTI

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum."

 

Testi pozitif çıkmıştı! Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan sağlık durumunu açıkladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAFİF ŞEKİLDE SÜRECİ DEVAM ETTİRİYOR

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında," Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak, çünkü o henüz pozitif. Hamdolsun biz negatif olduk. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor ama hamdolsun hafif şekilde süreci devam ettiriyor. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır." demişti. 

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." 

Öte yandan çok sayıda siyasi isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan' a geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

Testi pozitif çıkmıştı! Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan sağlık durumunu açıkladı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT