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''Testler ve maskeler zararlı'' iddiasına net cevap! Vatandaşın gönlü ferahladı

Türkiye'de aşılama süreci devam ederken aşı ve PCR karşıtı olanların attığı iddia geçtiğimiz günlerde gündemde büyük ses getirmişti. Test ile maskelerde zararlı maddelerin olduğuna dair iddia etrafta dönerken İstanbul'da bir laboratuvarda yapılan araştırma son noktayı koydu.

''Testler ve maskeler zararlı'' iddiasına net cevap! Vatandaşın gönlü ferahladı

Aşı ve PCR testlerine karşı tepki gösteren kişilerin geçtiğimiz günlerde test ve maskelerde asbest gibi zararlı maddelerin olduğu iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Yapılan laboratuvar araştırmaları sonucunda bu iddialar çürütülerek gerçek ortaya çıktı. 

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, başta sosyal medya olmak üzere birtakım platformlar üzerinden servis edilen bu iddianın gerçek olmadığı İstanbul’da yapılan son laboratuvar araştırmasıyla ortaya konuldu. 

'Testler ve maskeler zararlı iddiasına net cevap! Vatandaşın gönlü ferahladı

İDDİALAR ÇÜRÜTÜLDÜ

Laboratuvar araştırmasını yürüten Asbest Uzmanı Kenan Yıldız, yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada son günlerde PCR testleri için kullanılan numune alma SWAP’larının (numune alımı için ağız ve burun içlerine sürülen çubuk) ve maskelerde sözde ‘asbest, grafen ve bunların türevleri’ içerdiği bilgisi dolaşıyor.

Laboratuvarımız tarafından piyasa bulunan SWAP’lardan ve maskelerden numuneler toplanmış ve yapmış olduğu analizlerde asbestte ve grafene rastlanılmadı. Ayrıca yapılan SEM EDX analizlerinde de SWAP’larda sadece karbon (C) ve oksijen (O) elementleri, maskelerde ise sadece karbon (C) elementi tespit ettik” dedi. 

'Testler ve maskeler zararlı iddiasına net cevap! Vatandaşın gönlü ferahladı

''MASKELERDE MİKROP YA DA BAKTERİ YOK''

Yıldız, yapılan analizlerle ilgili ayrıca şu bilgileri paylaştı: “Test ettiğimiz maskeler, eczane ve süpermarketlerde en çok tercih edilen ürünler arasından seçilerek analiz edildi. PCR çubuklarını İSE Maltepe Kızılay Kan Merkezi’nden temin ettik.

Laboratuvarda SEM EDX cihazı yani elektron mikroskop ve enerji dağılım Spektrometresi cihazı ile ölçümler yaptık. Hiçbir ürün de asbest içeriğine rastlamadık. Halkımız maske ve PCR çubuğunda asbest olmadığına emin olsun.

Ayrıca sadece asbest değil grafen dedikleri kimyasal maddede yok. Gözle görülmeyecek kadar küçük tekstil liflerini mikrop veya bakteri zanneden vatandaşlarımız da içini ferah tutsun. Maskeler de mikrop veya bakteri yok. Birtakım kişiler ya cehaletlerinden ya da kötü niyetlerinden yalan yanlış bilgiler yayıyorlar.” 

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