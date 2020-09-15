Testlerinin pozitif olduğunu öğrenen baba ve kızın hastaneden kaçma anları!

Kars'ta yapılan testler sonucu koronavirüs sonuçları pozitif çıkan baba ve kızı tedavi için kaldıkları hastaneden kaçarak uzaklaştı. Hastane yetkililerinin durumu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri baba ve kızı kısa sürede yakalayarak yurda yerleştirdi.