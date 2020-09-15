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  3. Testlerinin pozitif olduğunu öğrenen baba ve kızın hastaneden kaçma anları!

Testlerinin pozitif olduğunu öğrenen baba ve kızın hastaneden kaçma anları!

Kars'ta yapılan testler sonucu koronavirüs sonuçları pozitif çıkan baba ve kızı tedavi için kaldıkları hastaneden kaçarak uzaklaştı. Hastane yetkililerinin durumu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri baba ve kızı kısa sürede yakalayarak yurda yerleştirdi.

Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde yaşanan olayda COVİD-19 testleri pozitif çıkan baba M.M. ve kızı E.M. hastaneden kaçtı. Durumu fark eden yetkililerin polise haber vermesi üzerine baba-kız kısa sürede Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. İhlal gereği kıza idari para cezası kesilirken baba kızla birlikte toplam 9 kişinin karantina da bulunduğu öğrenildi.

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15 Eylül 2020 Salı 14:35
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