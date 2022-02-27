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Tesviyeci ne demek, TDK'ya göre Tesviyeci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tesviyeci kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tesviyeci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tesviyeci nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tesviyeci kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tesviyeci ne demek, TDK'ya göre Tesviyeci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tesviyeci ne demek? Tesviyeci TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tesviyeci kelimesi. Peki tesviyeci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tesviyeci nedir, tesviyeci kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TESVİYECİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tesviyeci kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tesviyeci kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Metal, tahta vb. maddelerden yapılmış parçaları istenilen biçime sokmak için işleyerek düzelten zanaatçı

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