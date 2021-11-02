Tetanos ne demek, TDK'ya göre Tetanos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tetanos ne demek? Tetanos TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tetanos kelimesi. Peki tetanos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tetanos nedir, tetanos kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TETANOS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tetanos kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tetanos kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre tetanos kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma



TETANOS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onun tetanosun yakıcı pençesinde ne büyük bir ızdırapla kıvrandığını boş gözlerle seyretti.

