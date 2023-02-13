Tete Morente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tete Morente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tete Morente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tete Morente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tete Morente 4 Aralık 1996 tarihinde La Línea de la Concepción şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Antonio Morente Oliva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tete Morente Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Excellence Sport yapmaktadır. Tete Morente, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 16 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Tete Morente'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tete Morente Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tetemorente/

Tete Morente Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tete Morente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tete Morente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tete Morente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2015 yılında Atl. Madrid B

31 Ağu 2016 yılında Atl. Baleares

9 Temmuz 2017 yılında Gimnàstic

25 Ocak 2019 yılında CD Lugo

30 Haziran 2019 yılında Gimnàstic

1 Temmuz 2019 yılında CD Lugo

29 Ocak 2020 yılında Málaga CF

16 Eylül 2020 yılında Elche CF

Tete Morente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tete Morente şuan Elche CF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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