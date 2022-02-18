Tetir ne demek, TDK'ya göre Tetir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tetir ne demek? Tetir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tetir kelimesi. Peki tetir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tetir nedir, tetir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TETİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tetir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tetir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı

- Yeşil ceviz kabuğu, nar vb. bitkilerin bıraktığı kalıcı boya lekesi

