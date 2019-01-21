Tetiş Yapı Elazığspor - Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor ile Adanaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamada bulundu.

Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, maçın ardından yaptığı açıklamada, Adanaspor ile aralarında 3 puan fark olduğunu bu nedenle maçın kendileri için önem arz ettiğini söyledi. Kaynak, "Sayısal olarak eksik değildik ama yetersizlik anlamında, bu ligde ilk defa oynayan oyuncularla çıktık maça. Futbolcularımız elinden gelenin en iyisini yaptı. Adanaspor'a baktığımız zaman bu ligde oynamış çok önemli oyuncuları var. Büyük bir camia, onları da kutluyorum. Biz maçtan ziyade Bizim için kulübün yaşaması, kulübün hayatına devam etmesi. Bu anlamda bir yönetimin oluşması. Kayum heyeti devam ediyor. Kulüp bu şartlarda devam ederse muhtemelen kapanacak. Kapanmaması için bu hafta sonuna kadar çok değerli iş adamları, spor adamları, basın, taraftarlar bize destek veriyor. İnşallah birbirlerini çekiştirmekten ziyade eski başkanlarımız olsun, yöneticilerimiz bir araya gelip Elazığsporu nasıl kurtarabilir noktasında bir bütçe oluşturup, bir araya gelerek Elazığsporu kurtarabilirler" ifadelerini kullandı.

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "İkinci golü atamamız bizi sıkıntıya soktu. Elazığspor başta kalecisi ve diğer oyuncuları, teknik heyetini mücadelelerinden dolayı kutlarım. İyi mücadele ettiler, pes etmediler. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Bizim takım ise biz fazla hazırlık maçı oynayamadık. Onun için birkaç hafta sonra gerçekleştirdiğimiz seviyeye geleceğini umuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA