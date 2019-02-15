Tetiş Yapı Elazığspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Tetiş Yapı Elazığspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, ligde 4 haftadır kazanamadıklarını anımsatarak, ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maç sonunda yaptığı açıklamada, bugün kazanmak zorunda oldukları bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Maçtan önce çok gergindik, 4 haftadır kazanamamanın verdiği stres göründü. Ama çok şükür bugünü 3 puanla kapatmayı bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İhtiyacımız olan bir galibiyeti aldık. Elazığspor'a da başarılar diliyorum. 4 Haftalık süreçte asla vazgeçmemiz gerektiği yönünde bizlere kulüp başkanımız, yönetimiz ve taraftarımız destek verdi. Bugün kazandık, kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

ALTIN: ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR

Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Erhan Altın da, transfer döneminin son gününde çok sayıda oyuncu aldıklarından dolayı takımda uyum sorunu yaşandığını ifade ederek, bu uyum sorununu zamanla çözeceklerini söyledi.

Bu ligin en iyi takımlarından biriyle oynadıklarını ifade eden Altın, "Süper Lig ayarında bir takımla oynadık. 4 Haftadır olumsuzluk yaşayan bir takımdan bizde puan alabilirdik. İki gündür takımla birlikteyim, yetenekli oyuncularımız var, zamana ihtiyacımız var. Transferin son gününde transfer edilmiş oyuncular var, inşallah zamanla takım iyi olacak. Zamana ihtiyacımız var. Antalya'ya kampa gideceğiz, kampta çalışarak bunun üstesinden geleceğiz. Uyum sürecini fazla puan kaybı yaşamadan atlatmak istiyoruz, daha sonra daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.

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DHA