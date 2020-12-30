Tetiş Yapı Elazığspor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor, Pendikspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Tetiş Yapı Elazığspor ve Pendikspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 18. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor sahasında Pendikspor ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

30.12.2020 13:00



Tetiş Yapı Elazığspor Pendikspor Maçının Hakemleri

Alper Akarsu(hakem), Mustafa Tosun(1. Yardımcı Hakem), Hakan Erkan(2. Yardımcı Hakem), Onur Bingöl(dördüncü Hakem)

Tetiş Yapı Elazığspor

Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11

95. Ahmet Doğan, 21. Hebat Alan, 4. Onur Alsu, 30. Yiğitcan Erdoğan, 22. Tufan Kelleci, 23. Kadir Taşoğlu, 8. Kadir Bekmezci, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı, 14. Fırat Ergün, 20. Cengizhan Akgün, 17. Ömer Yıldız



Yedekler

13. Ali Karataş, 97. Okan Aytekin, 5. Ömer Faruk Aydemir, 41. Muhammed Düzgüner, 35. Gökhan Ekmen, 11. Salih Polatdemir, 19. Selim Enes Özeren, 75. Muhammed Umut Akbulut, 7. Murat Ceylan, 80. Ahmet Ormanoğlu



Teknik Sorumlu

Orhan Kaynak

Pendikspor

Pendikspor İlk 11

13. Mehmet Cinpir, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 88. Gökhan Lale, 5. Süheyl Çetin, 4. Erdinç Çepoğlu, 6. Özgür İleri, 22. Kerem Kaya, 8. Salim İyik, 52. Emirhan Çağlayan, 9. Enis Durak, 18. Göksu Türkdoğan



Yedekler

61. Emre Aydın, 12. Özgür Çelik, 80. Kadir Salih, 7. Ercüment Eray Ataklı, 54. Berat Ali Genç, 11. Mehmet Sıddık İstemi, 21. Oktay Balcı



Teknik Sorumlu

Şaban Yıldırım

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 17 13 2 2 42 14 41 28 2 Van Spor 18 11 4 3 30 16 37 14 3 Turgutluspor 18 12 0 6 22 25 36 -3 4 Sakaryaspor 16 9 4 3 26 15 31 11 5 Kırşehir Belediyespor 18 8 6 4 23 15 30 8 6 Serik Belediyespor 17 7 7 3 27 19 28 8 7 Bodrumspor 18 7 5 6 40 29 26 11 8 Sivas Belediyespor 18 6 8 4 31 22 26 9 9 Kırklarelispor 17 6 8 3 19 12 26 7 10 Pazarspor 16 8 2 6 27 24 26 3 11 Karacabey Belediyespor 18 7 4 7 22 19 25 3 12 Tarsus İdman Yurdu 16 6 5 5 25 18 23 7 13 Etimesgut Belediyespor 18 6 5 7 17 19 23 -2 14 1922 Konyaspor 18 5 4 9 22 20 19 2 15 Pendikspor 17 5 1 11 23 24 16 -1 16 Kastamonuspor 16 4 4 8 16 25 16 -9 17 Mamak FK 17 4 4 9 18 41 16 -23 18 Elazığspor 18 5 3 10 24 35 18 -11 19 Bayburt Özel İdare Spor 15 3 2 10 10 25 11 -15 20 Kardemir Karabükspor 18 0 2 16 6 53 2 -47

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