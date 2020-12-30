Tetiş Yapı Elazığspor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor, Pendikspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor, Pendikspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Tetiş Yapı Elazığspor ve Pendikspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 18. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor sahasında Pendikspor ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitti?
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Tetiş Yapı Elazığspor Pendikspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.12.2020 13:00
Tetiş Yapı Elazığspor Pendikspor Maçının Hakemleri
Alper Akarsu(hakem), Mustafa Tosun(1. Yardımcı Hakem), Hakan Erkan(2. Yardımcı Hakem), Onur Bingöl(dördüncü Hakem)
Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11
95. Ahmet Doğan, 21. Hebat Alan, 4. Onur Alsu, 30. Yiğitcan Erdoğan, 22. Tufan Kelleci, 23. Kadir Taşoğlu, 8. Kadir Bekmezci, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı, 14. Fırat Ergün, 20. Cengizhan Akgün, 17. Ömer Yıldız
Yedekler
13. Ali Karataş, 97. Okan Aytekin, 5. Ömer Faruk Aydemir, 41. Muhammed Düzgüner, 35. Gökhan Ekmen, 11. Salih Polatdemir, 19. Selim Enes Özeren, 75. Muhammed Umut Akbulut, 7. Murat Ceylan, 80. Ahmet Ormanoğlu
Teknik Sorumlu
Orhan Kaynak
Pendikspor İlk 11
13. Mehmet Cinpir, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 88. Gökhan Lale, 5. Süheyl Çetin, 4. Erdinç Çepoğlu, 6. Özgür İleri, 22. Kerem Kaya, 8. Salim İyik, 52. Emirhan Çağlayan, 9. Enis Durak, 18. Göksu Türkdoğan
Yedekler
61. Emre Aydın, 12. Özgür Çelik, 80. Kadir Salih, 7. Ercüment Eray Ataklı, 54. Berat Ali Genç, 11. Mehmet Sıddık İstemi, 21. Oktay Balcı
Teknik Sorumlu
Şaban Yıldırım
Puan Durumu
|Takım
|O
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|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|17
|13
|2
|2
|42
|14
|41
|28
|2
|Van Spor
|18
|11
|4
|3
|30
|16
|37
|14
|3
|Turgutluspor
|18
|12
|0
|6
|22
|25
|36
|-3
|4
|Sakaryaspor
|16
|9
|4
|3
|26
|15
|31
|11
|5
|Kırşehir Belediyespor
|18
|8
|6
|4
|23
|15
|30
|8
|6
|Serik Belediyespor
|17
|7
|7
|3
|27
|19
|28
|8
|7
|Bodrumspor
|18
|7
|5
|6
|40
|29
|26
|11
|8
|Sivas Belediyespor
|18
|6
|8
|4
|31
|22
|26
|9
|9
|Kırklarelispor
|17
|6
|8
|3
|19
|12
|26
|7
|10
|Pazarspor
|16
|8
|2
|6
|27
|24
|26
|3
|11
|Karacabey Belediyespor
|18
|7
|4
|7
|22
|19
|25
|3
|12
|Tarsus İdman Yurdu
|16
|6
|5
|5
|25
|18
|23
|7
|13
|Etimesgut Belediyespor
|18
|6
|5
|7
|17
|19
|23
|-2
|14
|1922 Konyaspor
|18
|5
|4
|9
|22
|20
|19
|2
|15
|Pendikspor
|17
|5
|1
|11
|23
|24
|16
|-1
|16
|Kastamonuspor
|16
|4
|4
|8
|16
|25
|16
|-9
|17
|Mamak FK
|17
|4
|4
|9
|18
|41
|16
|-23
|18
|Elazığspor
|18
|5
|3
|10
|24
|35
|18
|-11
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|15
|3
|2
|10
|10
|25
|11
|-15
|20
|Kardemir Karabükspor
|18
|0
|2
|16
|6
|53
|2
|-47
Fikstür
|30.12.2020
|Serik Belediyespor
|2-1
|Kırşehir Belediyespor
|30.12.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|0-0
|Sivas Belediyespor
|30.12.2020
|Turgutluspor
|2-0
|Karacabey Belediyespor
|30.12.2020
|1922 Konyaspor
|1-2
|Van Spor
|30.12.2020
|Kastamonuspor
|0-1
|Pazarspor
|30.12.2020
|Kardemir Karabükspor
|1-6
|Bodrumspor
|30.12.2020
|Eyüpspor
|4-0
|Kırklarelispor
|30.12.2020
|Etimesgut Belediyespor
|0-1
|Sakaryaspor
|30.12.2020
|Elazığspor
|0-1
|Pendikspor
|30.12.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|1-2
|Başkent Akademi FK