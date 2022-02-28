Tetkikat ne demek, TDK'ya göre Tetkikat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tetkikat ne demek? Tetkikat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tetkikat kelimesi. Peki tetkikat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tetkikat nedir, tetkikat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TETKİKAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tetkikat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tetkikat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tetkikat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Araştırmalar

- İncelemeler

