Teto Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teto Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Teto Martin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Teto Martin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Teto Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teto Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Teto Martin

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teto Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teto Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teto Martin 13 Eylül 2001 tarihinde Santa Cruz de Tenerife şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alberto Martín Díaz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teto Martin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Teto Martin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Teto Martin'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Teto Martinboyu ve yaşı kaç

Teto Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Teto Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Teto Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teto Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CD Tenerife B

1 Temmuz 2022 yılında CD Tenerife

Teto Martin kimdir

Teto Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teto Martin şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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Teto Martin nereli

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