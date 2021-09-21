Tetra grip aşısı fiyatı ne kadar, kaç TL 2021? Grip aşısı ücretli mi? Eczanelere grip aşısı geldi mi, ne zaman gelecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında yerini aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

TETRA GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL 2021?

Mevsimsel grip aşısını yaptırma zamanının yaklaştığı şu günlerde vatandaşlar, aşı için gerekli bilgileri toplamaya başladı. Aşı markalarından birisi olan TETRA grip aşısınında fiyatı şimdiden açıklandı. Alınan bilgilere göre 2021 yılında TETRA aşısının fiyatı 117.17 TL olarak belirtildi.

GRİP AŞISI ÜCRETLİ Mİ?

Kış döneminin yaklaşmasıyla grip aşısı yaptıracak vatandaşlar grip aşısının ücretli mi, ücretsiz mi olduğunu araştırmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre grip aşılarının ücretli olduğu ve markalara göre fiyatlarda değişkenlik yaşandığı belirtildi.

ECZANELERE GRİP AŞISI GELDİ Mİ, NE ZAMAN GELECEK?

Koronavirüs aşılarının ardından grip aşısı olmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi grip aşılarının eczanelere gelip gelmediği oldu. Alınan bilgilere göre 15 Eylül'de eczanelerde olması gereken grip aşılarının henüz eczanelere gelmediği belirtildi.