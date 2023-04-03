Tetsushi Kai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tetsushi Kai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tetsushi Kai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tetsushi Kai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tetsushi Kai 23 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 甲斐 鉄士 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tetsushi Kai Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka U18 futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Tetsushi Kai'nin Avispa Fukuoka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tetsushi Kai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tetsushi Kai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tetsushi Kai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tetsushi Kai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2023 yılında Kulüpsüz

Tetsushi Kai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tetsushi Kai şuan Avispa Fukuoka U18 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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