Tetsushi Yamakawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tetsushi Yamakawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tetsushi Yamakawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tetsushi Yamakawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tetsushi Yamakawa 1 Ekim 1997 tarihinde Amagasaki, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山川 哲史 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tetsushi Yamakawa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Tetsushi Yamakawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Tetsushi Yamakawa'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tetsushi Yamakawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tetsushi Yamakawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tetsushi Yamakawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tetsushi Yamakawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Tsukuba Univ.

5 Nisan 2019 yılında Vissel Kobe

31 Ocak 2020 yılında Tsukuba Univ.

1 Şubat 2020 yılında Vissel Kobe

Tetsushi Yamakawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tetsushi Yamakawa şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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