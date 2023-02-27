Tetsuya Chinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tetsuya Chinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tetsuya Chinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tetsuya Chinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tetsuya Chinen 8 Kasım 1997 tarihinde Naha, Okinawa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 知念 哲矢 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tetsuya Chinen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tetsuya Chinen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tetsuya Chinen'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tetsuya Chinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tetsuya Chinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tetsuya Chinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tetsuya Chinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Kindai Univ.

1 Şubat 2020 yılında FC Ryukyu

9 Ocak 2022 yılında Urawa Reds

Tetsuya Chinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tetsuya Chinen şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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