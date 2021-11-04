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Tevazu ne demek, TDK'ya göre Tevazu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tevazu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tevazu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tevazu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tevazu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tevazu ne demek, TDK'ya göre Tevazu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tevazu ne demek? Tevazu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tevazu kelimesi. Peki tevazu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tevazu nedir, tevazu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TEVAZU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tevazu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tevazu kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tevazu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alçak gönüllülük

TEVAZU CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bilhassa tevazusu ile herkesin hürmet ve muhabbetini kazanmıştı.

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