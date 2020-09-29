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Teve2 nasıl izlenir? Kaçıncı kanalda? Teve2 frekans 2020

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı Rangers maçını şifresiz olarak yayınlayacak olan Teve2 kanalı taraftarların merakına girdi. Peki, Teve2 nasıl izlenir? Kaçıncı kanalda? Teve2 frekans 2020... detaylar haberimizde...

Teve2 nasıl izlenir? Kaçıncı kanalda? Teve2 frekans 2020

Demirören Medya bünyesinde bulunan Teve2 kanalı, Galatasaray'ın Rangers ile oynayacağı maçın yayıncısı oldu. Gençlik ve Spor Bakanı'nın duyurması üzerine birçok taraftar bu duruma sevinçle karşıladı. Perşembe günü oynanacak olan karşılamayı merakla bekleyen futbolseverler, Rangers - Galatasaray maçını şifresiz olarak izleyebilecek. Peki, Teve2 nasıl izlenir? Kaçıncı kanalda? Teve2 frekans 2020... detaylar haberimizde...

TEVE2 NASIL İZLENİR? KAÇINCI KANALDA? TEVE2 FREKANS 

D-SMART                 21. Kanal
DIGITURK                54. Kanal
TURKSAT 4A           42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6
TURKSAT 4A           42 ⁰ DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6  
TURKSAT KABLO TV           32. Kanal 

TIVIBU                    IPTV ve Uyduda SD yayınımız 356. Kanalda, Uyduda HD yayınımız 62. Kanalda...
 
TURKCELL TV+        32. Kanal

Karşılaşma, aynı zamanda D-Smart bünyesinde bulunan Spor Smart kanalından da yayınlanacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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