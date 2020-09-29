Demirören Medya bünyesinde bulunan Teve2 kanalı, Galatasaray'ın Rangers ile oynayacağı maçın yayıncısı oldu. Gençlik ve Spor Bakanı'nın duyurması üzerine birçok taraftar bu duruma sevinçle karşıladı. Perşembe günü oynanacak olan karşılamayı merakla bekleyen futbolseverler, Rangers - Galatasaray maçını şifresiz olarak izleyebilecek. Peki, Teve2 nasıl izlenir? Kaçıncı kanalda? Teve2 frekans 2020... detaylar haberimizde...

TEVE2 NASIL İZLENİR? KAÇINCI KANALDA? TEVE2 FREKANS

D-SMART 21. Kanal

DIGITURK 54. Kanal

TURKSAT 4A 42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6

TURKSAT 4A 42 ⁰ DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6

TURKSAT KABLO TV 32. Kanal

TIVIBU IPTV ve Uyduda SD yayınımız 356. Kanalda, Uyduda HD yayınımız 62. Kanalda...



TURKCELL TV+ 32. Kanal

Karşılaşma, aynı zamanda D-Smart bünyesinde bulunan Spor Smart kanalından da yayınlanacak.