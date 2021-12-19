Teverrüm ne demek, TDK'ya göre Teverrüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teverrüm ne demek? Teverrüm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teverrüm kelimesi. Peki teverrüm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teverrüm nedir, teverrüm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEVERRÜM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teverrüm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teverrüm kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teverrüm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Verem olma



TEVERRÜM KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- teverrüm etmek

