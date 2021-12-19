2022 Erciyes Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510341Bulgar turistler Edine'yi yeniden istila etti! Alışveriş demeye bin şahit, talan ettiler!2022 Sivas Cumhuriyet Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102610688Teverrüm ne demek, TDK'ya göre Teverrüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Bartın Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101610249Pekiştirmeli Zarf ne demek, TDK'ya göre Pekiştirmeli Zarf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kesişme; İyi ki Varsın Eren 1 Ocak'ta sinemalarda! Afiş yayınlandı, vizyona bomba gibi giriyor!2022 Amasya Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1009100282022 Akdeniz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100730219Enfes isminin anlamı nedir, Enfes ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Teverrüm ne demek, TDK'ya göre Teverrüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Teverrüm ne demek, TDK'ya göre Teverrüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Teverrüm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Teverrüm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Teverrüm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Teverrüm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Teverrüm ne demek, TDK'ya göre Teverrüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teverrüm ne demek? Teverrüm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teverrüm kelimesi. Peki teverrüm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teverrüm nedir, teverrüm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TEVERRÜM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teverrüm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Teverrüm kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teverrüm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Verem olma

TEVERRÜM KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- teverrüm etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT