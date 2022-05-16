Tevfik Göksu açıkladı! İmamoğlu'nun İSPARK oyunu ortaya çıktı! Zammı vatandaşın cebinden verecek

İstanbul'da icraattan çok yaptıkları ve söylemleriyle gündem olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çalışanların maaşlarına zam yapılacağını açıklamıştı. İmamoğlu paylaşımında," İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullanmıştı.

İSPARK, MAAŞ ARTINI OTOPARK ÜCRETLERİNE ZAM YAPARAK ÇIKARMAK İSTİYOR

Söz konusu paylaşımın üzerinden uzun bir süre geçerken İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otopark ücretlerine zam yaptığını kaydetti.

Göksu paylaşımında," Popülizm ve şovla İSPARK emekçilerinin maaşını artırma sözü veren İBB Başkanı, bu artışı İstanbulluların otopark ücretlerine zam yaparak çıkarmak istiyor. İSPARK emekçilerimizin maaş artışının önünü açacağız ancak İstanbulluların bu yükün altına girmesine izin vermeyeceğiz." diye yazdı.

İSPARK'ın eski halinden eser kalmadı, İmamoğlu'nun, tüm vaatleri balon çıktı! Sayıştay raporu ortaya çıkınca edilen zarar dudak uçuklattı!

Can Ataklı'nın İSPARK yazısına İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan cevap geldi

Can Ataklı İSPARK'ın zararını söyledi, vahim durumu açıkladı: Konkordato ilan edilirse İBB'nin elinden çıkacak