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  3. Tevfik Göksu açıkladı! İmamoğlu'nun İSPARK oyunu ortaya çıktı! Zammı vatandaşın cebinden verecek

Tevfik Göksu açıkladı! İmamoğlu'nun İSPARK oyunu ortaya çıktı! Zammı vatandaşın cebinden verecek

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İSPARK işçilerinin maaşını artırma sözü veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu artışı otopark ücretlerine zam yaparak çıkarmak istediğini ifade etti.

Tevfik Göksu açıkladı! İmamoğlu'nun İSPARK oyunu ortaya çıktı! Zammı vatandaşın cebinden verecek

İstanbul'da icraattan çok yaptıkları ve söylemleriyle gündem olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çalışanların maaşlarına zam yapılacağını açıklamıştı. İmamoğlu paylaşımında," İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Tevfik Göksu açıkladı! İmamoğlu'nun İSPARK oyunu ortaya çıktı! Zammı vatandaşın cebinden verecek

İSPARK, MAAŞ ARTINI OTOPARK ÜCRETLERİNE ZAM YAPARAK ÇIKARMAK İSTİYOR

Söz konusu paylaşımın üzerinden uzun bir süre geçerken İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otopark ücretlerine zam yaptığını kaydetti.

Tevfik Göksu açıkladı! İmamoğlu'nun İSPARK oyunu ortaya çıktı! Zammı vatandaşın cebinden verecek

Göksu paylaşımında," Popülizm ve şovla İSPARK emekçilerinin maaşını artırma sözü veren İBB Başkanı, bu artışı İstanbulluların otopark ücretlerine zam yaparak çıkarmak istiyor.  İSPARK emekçilerimizin maaş artışının önünü açacağız ancak İstanbulluların bu yükün altına girmesine izin vermeyeceğiz." diye yazdı. 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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