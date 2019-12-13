Tevfik Göksu, bütçeyi eleştirdi: İş yapamama ve temel atmama bütçesi

Bütçeyi eleştiren Tevfik Göksu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugünkü İBB bütçesi için bir tablo yapacak olursanız.

Teknik Açıdan: Borçlanma ve Satış Bütçesi

Siyasi Açıdan: İş Yapmama ve Temel Atmama Bütçesi

Vatandaş Açısından: Mazeret

Finansal Açıdan: Mirasyedi Bütçesidir."