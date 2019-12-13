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Tevfik Göksu, bütçeyi eleştirdi: İş yapamama ve temel atmama bütçesi

İBB Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB'nin 2020 yılı bütçesine ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Tevfik Göksu, bütçeyi eleştirdi: İş yapamama ve temel atmama bütçesi

Bütçeyi eleştiren Tevfik Göksu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugünkü İBB bütçesi için bir tablo yapacak olursanız.

Teknik Açıdan: Borçlanma ve Satış Bütçesi
Siyasi Açıdan: İş Yapmama ve Temel Atmama Bütçesi
Vatandaş Açısından: Mazeret
Finansal Açıdan: Mirasyedi Bütçesidir."

 

 

 

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