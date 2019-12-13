Tevfik Göksu, bütçeyi eleştirdi: İş yapamama ve temel atmama bütçesi
İBB Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB'nin 2020 yılı bütçesine ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Bütçeyi eleştiren Tevfik Göksu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugünkü İBB bütçesi için bir tablo yapacak olursanız.
Teknik Açıdan: Borçlanma ve Satış Bütçesi
Siyasi Açıdan: İş Yapmama ve Temel Atmama Bütçesi
Vatandaş Açısından: Mazeret
Finansal Açıdan: Mirasyedi Bütçesidir."
Bugünkü İBB bütçesi için bir tablo yapacak olursanız.— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) December 13, 2019
?Teknik Açıdan: Borçlanma ve Satış Bütçesi
?Siyasi Açıdan: İş Yapmama ve Temel Atmama Bütçesi
?Vatandaş Açısından: Mazeret
?Finansal Açıdan: Mirasyedi Bütçesidir. pic.twitter.com/nSFklL1t9e
Etiketler : Tevfik Göksu, bütçe, eleştiri
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