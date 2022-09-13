Tevfik Göksu duyurdu! CHP'li İBB su fiyatlarına fahiş zam istiyor! Meclisi toplantıya çağırdılar

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 99.8 ile %188.12 oranında zam yapmak için İBB meclisini olağanüstü toplantıya davet ettiğini belirtti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Tevfik Göksu duyurdu! CHP'li İBB su fiyatlarına fahiş zam istiyor! Meclisi toplantıya çağırdılar

İstanbul'da su fiyatlarına zam geleceği haberleri konuşulmaya devam ederken İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Göksu, CHP'li İBB'nin İstanbul'da su fiyatlarına zam yapılması için İBB Meclisi'ni bugün olağanüstü toplantıya çağırdığını belirtti.

Tevfik Göksu duyurdu! CHP'li İBB su fiyatlarına fahiş zam istiyor! Meclisi toplantıya çağırdılar

"TAKDİR AZİZ İSTANBULLULARINDIR"

Göksu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP’li İBB Başkanı, İstanbul’da suya %99.8 ile %188.12 oranları arasında zam yapmak için İBB Meclisini bugün olağanüstü toplantıya davet ediyor.

Takdir Aziz İstanbullularındır."

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