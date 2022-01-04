Tevfik Göksu, İBB'nin borcunu açıkladı, duyanların ağzı açık kaldı! Her gün 72 milyon TL para harcıyor

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, A Haber'de Erkan Tan'ın sunumuyla ekranlara gelen Sabah Ajansı programına konuk oldu. Belediyenin borcu hakkında bilgi veren Göksu, açıklamasıyla İBB'deki kötü yönetimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Göksu şunları söyledi:

" Büyükşehir Belediyesinde 28 milyar küsür lira borç ile devrettik. Şu anda büyükşehir belediyesinin güncel net borcu, 41.6 milyar ( 41.6 katrilyon) Meclisten geçen borçlarla beraber 2022 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin borç stoğu 73 milyara çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her gün 72 milyon TL para harcıyor."

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