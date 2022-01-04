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Tevfik Göksu, İBB'nin borcunu açıkladı, duyanların ağzı açık kaldı! Her gün 72 milyon TL para harcıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, belediyenin güncel net borcunun 41.6 milyar TL olduğunun bilgisini vererek," İstanbul Büyükşehir Belediyesi her gün 72 milyon TL para harcıyor." dedi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, A Haber'de Erkan Tan'ın sunumuyla ekranlara gelen  Sabah Ajansı programına konuk oldu. Belediyenin borcu hakkında bilgi veren Göksu, açıklamasıyla İBB'deki kötü yönetimi bir kez daha gözler önüne serdi. 

Tevfik Göksu, İBB'nin borcunu açıkladı, duyanların ağzı açık kaldı! Her gün 72 milyon TL para harcıyor

Göksu şunları söyledi:

Büyükşehir Belediyesinde 28 milyar küsür lira borç ile devrettik. Şu anda büyükşehir belediyesinin güncel net borcu, 41.6 milyar ( 41.6 katrilyon) Meclisten geçen borçlarla beraber 2022 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin borç stoğu 73 milyara çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her gün 72 milyon TL para harcıyor.

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