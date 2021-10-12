Tevfik Göksu, İBB'nin Halk Ekmek algısını çürüttü: Hiçbir talep reddedilmemiştir, İBB 142 büfeyi de açmamıştır

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, halk ekmek tartışmaları hakkında Habertürk'te Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programına telefonla bağlandı. Gülfem Saydan Sanver'in halk ekmek büfelerinin sayılarının neden artırılamadığı konusundaki ifadeleri üzerine Mehmet Tevfik Göksu yayına bağlandı. Tevfik Göksu, " İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti Grubu'nun halk ekmek büfelerinin sayısının artırılmasıyla ilgili Meclise geldiğini ve sürekli reddedildiğini ifade etti. Bu tamamıyla yanlış. Halk Ekmek'le ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'ne ilk bir talep geldiğinde 117 büfenin süresinin uzatılması talebi geldi. Biz büfelerin süresinin uzatılması talebine karar verdik ve 117 büfenin süresini uzattık. Daha sonra ise Büyükşehir Belediyesi tarafından gelmedi. CHP grubu tarafından 142 büfenin açılmasıyla ilgili talep geldi. 142 büfenin açılması talebini de oy birliğiyle kararlaştırdık. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde büfelerin artırılmasıyla ilgili gelen hiçbir talep reddedilmemiştir. Tam tersine 142 büfenin açılmasıyla ilgili talep evet olmasına rağmen şuanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 142 büfeyi de açamamıştır. " dedi.

"İBB MECLİSİ'NDE İSTANBUL'A AİT BİR TANE PROJENİN ENGELLENDİĞİNİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİR TANE DAHA İSPATLAYAMAZ"

Ebru Baki'nin bu durumunun nedenini sorması üzerine sözleri üzerine Tevfik Göksu," Bilemeyiz, onu büyükşehire soracaksınız." dedi. Baki'nin halk ekmek satışının engellenmesi yönünde iddiaları gündeme getirmesi üzerine Göksu şunları söyledi:

"142 büfenin açılmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da talep gelmemiştir. CHP grubu tarafından getirilmiştir. Biz gelen 142 talebi de kabul ettik, oy birliği ile geçirdik. "Eğer mesele halk ekmeğe vatandaşın ulaşmasıysa, bu ekmeğin vatandaşa en hızlı şekilde ulaşmasını arzuluyorsak bu konuda çok samimiyseniz, büfelere takılmayın. İstanbul'un her sokağında bakkal var. Bütün bakkallarda halk ekmeği dağıtalım. Bütün bakkallara dağıtım izni verdik. Bu büfeler verilirken şu prensiplere uyulsun" dedik. Bu büfelerle ilgili iki ilçede bir görüntü yaşandı. Bir tanesi Üsküdar, bir tanesi Ümraniye. İlçe belediyesine hiç haber vermeden, sormadan gelip kaldırımın ortasına büfe koyarsan ilçe buna itiraz eder mi? Edebilir. Sadece iki ilçede yaşanan bunlardan ibaret. İBB Meclisi'nde İstanbul'a ait bir tane projenin engellendiğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir tane daha ispatlayamaz. Bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projelerle ilgili tüm borçlanma yetkilerine evet dedik. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisinin şuan İstanbul'un sokaklarında pankartlar görüyorsunuz. Aynı anda 10 hatta metro çalışması yapan kent diye. O metroların hepsine CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, o meclisin grubu olarak hayır dedi."

33 BİN 33 DOSYA GELDİ, 73 TANESİNE HAYIR DENDİ

Mehmet Tevfik Göksu şunları kaydetti:

"Şuana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisine 3 bin 33 dosya gelmiş. Sadece AK Parti grubu olarak 73 tanesine hayır demişiz. Bu hayır dediğimizde parkların imara açılması, parkların satışı ve su zammıdır. Bunun dışında AK Parti grubunun hayır dediği karar yoktur. Bu bir algı operasyonuyla yönetemedikleri kentin suçunu bir başkasına atma gayretidir ama sokakta milletimiz bunları çok iyi görüyor. "