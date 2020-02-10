Tevfik Göksu: Marmaray'a zam kararı İBB Başkanı tarafından alınıyor

Yeni iş gününe başlayan ve Marmaray'ı kullanan vatandaşlar gelen yüzde 35'lik zamla şok yaşamıştı. Zammın TCDD tarafından yapıldığı iddia edilmiş ancak zammı yapanın İBB olduğu ortaya çıktı.

Zam kararını İBB'nin aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Marmaray Zammı da İBB’nin ulaşıma yaptığı zam gibi yine 5216 sayılı kanuna göre UKOME kararı ile çıkıyor. Bu konuda yetki UKOME’nindir. TCDD veya Ulaştırma Bakanlığı müdahale edemez. Karar yine İBB Başkanı tarafından onaylanıyor."

#Marmaray Zammı da İBB’nin ulaşıma yaptığı zam gibi yine 5216 sayılı kanuna göre UKOME kararı ile çıkıyor. Bu konuda yetki UKOME’nindir. TCDD veya Ulaştırma Bakanlığı müdahale edemez. Karar yine İBB Başkanı tarafından onaylanıyor. pic.twitter.com/1uq5FaKI4Y — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) February 10, 2020

BAKANLIKTAN ZAM AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada,"Marmaray'’da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır." denildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Marmaray'a yüzde 35 oranında zam haberleri üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. İstanbul’da şehir içi toplu ulaşım ücret tarifeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararları doğrultusunda yürütülmektedir" denildi.

"ZAM İBB TARAFINDAN UYGULANMIŞTIR"

"Söz konusu zam kararı çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray'a yapılan yüzde 35 zammın İBB tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İBB Başkanlığındaki UKOME tarafından bugün itibariyle geçerli olmak üzere İstanbul’da tüm şehir içi toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 35 oranında zam kararı alınmıştır. Söz konusu karar çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray’da yüzde 35 oranındaki zam, İBB tarafından uygulanmıştır. Görüldüğü üzere Marmaray’da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır."

Marmaray geçiş ücretlerine İstanbul'da ulaşıma gelen yüzde 35'lik zam uygulandı. Buna göre 1 ile 7 istasyon tam geçişi 2.60'dan TL'den 3.5 TL'ye 3.5 TL'ye yükseltildi. 1 ile 43 istasyon arası geçişler 7.75 TL oldu.

İŞTE YENİ TARİFE

1-7 durak: 3.5 TL

8-14 durak : 4,5 TL

15-21 durak: 5.2 TL

22-28 durak :6 TL

36-43 durak: 7.75 TL

ULAŞIMA NE KADAR ZAM GELMİŞTİ ?

10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde;

-2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.

-Otobüs ve İBB’ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma Ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi.

-Öğrenci Aktarma Ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak.

-Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi.

-Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira.