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  3. Tevfik Göksu paylaştı: İBB yine sınıfta kaldı! İstanbulluların bozulan İETT otobüslerinden çektiği çile bitmiyor! Otobüs bozulunca yürümek zorunda kaldılar

Tevfik Göksu paylaştı: İBB yine sınıfta kaldı! İstanbulluların bozulan İETT otobüslerinden çektiği çile bitmiyor! Otobüs bozulunca yürümek zorunda kaldılar

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Halkalı - İkitelli mevkiinde bozulan İETT otobüsünden inen İstanbullu vatandaşların yürüdüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, " Bu sabah İstanbul…" notunu düşerek İBB yönetimine imalı bir göndermede bulundu. Görüntüler, İBB'nin hizmet konusunda sınıfta kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde İstanbul'da çok sık görülen görüntülerden biri bozulan İETT otobüsleri oldu. Vatandaşların bozulduktan sonra ittiği İETT otobüslerinin görüntüleri hafızalardaki yerini korurken bu kez, Halkalı - İkitelli mevkiinde bir İETT otobüsü bozuldu. Otobüsün bozulmasının ardından vatandaşların sabahın erken saatlerinde yollarına yürüyerek devam etti. Bu durum İBB'nin iş yapamaz durumda olduğunu gözler önüne serdi. 

TEVFİK GÖKSU'DAN GÖNDERME

Gerek meclis toplantıları gerekse de sosyal medya paylaşımları ile İBB'nin hizmet etmekten uzak olduğunu gözler önüne seren Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu,  söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak,"  Bu sabah İstanbul…" notunu düştü. 

Paylaşım çok sayıda etkileşim alırken görüntüler çok sayıda eleştiri aldı. 

 

Tevfik Göksu paylaştı: İBB yine sınıfta kaldı! İstanbulluların bozulan İETT otobüslerinden çektiği çile bitmiyor! Otobüs bozulunca yürümek zorunda kaldılarTevfik Göksu paylaştı: İBB yine sınıfta kaldı! İstanbulluların bozulan İETT otobüslerinden çektiği çile bitmiyor! Otobüs bozulunca yürümek zorunda kaldılarTevfik Göksu paylaştı: İBB yine sınıfta kaldı! İstanbulluların bozulan İETT otobüslerinden çektiği çile bitmiyor! Otobüs bozulunca yürümek zorunda kaldılarTevfik Göksu paylaştı: İBB yine sınıfta kaldı! İstanbulluların bozulan İETT otobüslerinden çektiği çile bitmiyor! Otobüs bozulunca yürümek zorunda kaldılar

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