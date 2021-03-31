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Tevfik Göksu’dan Ekrem İmamoğlu’na çağrı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’u konuşmak için istediği kanalda tartışmaya davet etti.

Tevfik Göksu’dan Ekrem İmamoğlu’na çağrı!

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Göksu, “Allah herkese Tevfik Göksu gibi Grup Başkanvekili versin. Siyaseten memnunum, İstanbul için mutsuzum" diyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na İstanbul’u konuşmak için istediği kanalda tartışma konusunda çağrıda bulundu.

Göksu, İBB Başkanı İmamoğlu’nun özel bir televizyon kanalındaki programda kendisine yönelik söylemlerine sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla karşılık verdi.

Göksu'nun kendisine iddia ettiği haksızlıkların hesabını aile fertlerine bile veremeyeceğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Allah herkese Tevfik Göksu gibi Grup Başkanvekili versin. Siyaseten memnunum, İstanbul için mutsuzum" ifadelerini kullanmıştı.

"YÜREĞİ YETİYORSA KENDİ BELİRLEYECEĞİ KANALDA İSTANBUL'U KONUŞALIM"

Göksu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Mecliste sorduğumuz sorulara cevap veremeyen İBB Başkanı, yandaş bir kanalda, yandaş gazetecileriyle dedikodumu yapmış. Eğer Sayın Başkanın yüreği yetiyorsa ve İstanbul adına söyleyecek sözü varsa, kendi belirleyeceği kanalda oturup İstanbul'u konuşalım” 

Tevfik Göksu’dan Ekrem İmamoğlu’na çağrı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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