Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul cevabı

Tevfik Göksu'dan Kanal İstanbul projesine 'cinayet projesi' diyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt geldi.

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP'nin ülkede yapılan tüm büyük projelere ve hizmetlere karşı olduğunu belirrti ve AK Parti'nin, İBB'nin su zammını reddetmesinin ardından İmamoğlu'nun polemik yaratarak gündemi değiştirme telaşına girdiğini belirtti.

İşte Tevfik Göksu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar;

"İBB BAŞKANI, UCUZ VE İYİ OLMAYAN BİR SİYASET YAPMIŞTIR"

Geçtiğimiz hafta su zammı ile gündeme gelen İBB Başkanı, AK Parti'nin zammı reddetmesi ile, Kanal İstanbul üzerinden polemik açıp, bir gündem değiştirme telaşına girerek, kendi tabiri ile söylüyorum, "ucuz ve iyi olmayan bir siyaset" yapmıştır.

Bunu yaparken de, "asrın projesi" olarak adlandırdığımız bu büyük vizyon projesini "ihanet", "cinayet" ve "felaket" diye adlandırmak gibi son derece talihsiz bir yaklaşım ortaya koymuştur.

"CHP ZİHNİYETİ BU ÜLKEDE YAPILAN TÜM BÜYÜK PROJELERE VE HİZMETLERE KARŞI OLMUŞTUR"

Esasında, bunda çok şaşırdığımız bir şey de yok. Çünkü yakın siyasi tarihimizi bilenler bilir ki, CHP zihniyeti bu ülkede yapılan tüm büyük projelere ve hizmetlere her zaman karşı olmuştur.

Zamanında, Vatan Caddesi'ne, Keban Barajı'na, otoyollara, köprülere, Marmaray'a, Yeni Havaalanı'na, Avrasya Tüneli'ne karşı olmuştur. Hiçbir gerekçe bulamazsa, "çevreye zararlı" demiş, "çok pahalı" demiş, "depremde ne olacak?" demiş, "rant kapısı" demiş, demiş de demiştir.

Şaşırdığımız bir şey yok. CHP budur. İBB Başkanı, CHP'de yeni bir ses olma iddiası taşıdığı için, kendisinden daha aklı selim açıklamalar duymak isterdik. Gündem değiştirme sevdasına, bu ülkenin asrın projesine karşı daha özenli ve daha bilgili bir dil kullanmasını beklerdik.

"KANAL İSTANBUL, ALLAH'IN İZNİYLE YAPILACAKTIR"

CHP'nin bütün itirazlarına rağmen nasıl otobanlar yapıldıysa, boğaz köprülerini, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, 3. Havalimanı'nı bütün "istemezükçülere" rağmen nasıl yaptıysak, Kanal İstanbul da Allah'ın da izniyle yapılacaktır.