Tevfik Özlü: Virüs eskisi kadar hastalığa neden olmuyor

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşları bilgilendiren ve uyaran Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü salgının son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"Salgının başlarında sadece semptomu olan kişilere test yapıyorduk." diyerek sözlerine başlayan Özlü," Dolayısıyla pozitif olan günlük vaka sayılarımızın tamamı hasta idi. Bunların 23'ünün hastaneye yatırılarak tedavisi gerekiyordu. Oysa şimdi test yapılan kişilerin yüzde 96'sı asemptomatik kişiler ve pozitif olanların sadece yüzde 2,3'ünü hastanede tedavi ediyoruz.Bundan dolayı testi pozitif çıkan günden güne yeni olgu sayılarımız çok fazla düşmese de, yoğun bakımda takip edilen ve yapay solunum cihazına bağlanan hasta sayılarımız giderek azalıyor.Bu, hastalığın artık daha hafif seyrettiği ve virüsün eskisi kadar ağır hastalığa neden olmadığı anlamına geliyor. Fakat bunu hemen virüs mutasyon geçirdi, virülansı (hastalık yapma potansiyeli) azaldı anlamına gelmeyebilir." dedi.

Salgının başlarında sadece semptomu olan kişilere test yapıyorduk. Dolayısıyla pozitif olan günlük vaka sayılarımızın tamamı hasta idi. Bunların %23'ünün hastaneye yatırılarak tedavisi gerekiyordu. 1⃣ — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) June 3, 2020

"MART AYINDA TESPİT EDİLEN OLGULAR İLE BUGÜN TESPİT EDİLEN OLGULAR AYNI DEĞİL"

Açıklamalarını sürdüren Özlü şunları kaydetti:

"Alınan tedbirlerle ve yazın gelmesiyle virüsün bulaşının azalması, test sayımızın artması, asemptomatik kişilere test yapmamız, 65 yaş üstünü iyi korunmamız, erken ve etkin tedavi yaklaşımımız bu sonucun elde edilmesinde etkili olabilecek faktörler.

Yani, mart ayında salgının yükselme döneminde tespit edilen günlük 800 yeni olgu ile bugün tespit edilen günlük 800 olgu aynı değil. "Neden vaka sayılarımız tamamen düşmeden normalleşiyoruz?" sorusunun bir cevabı da burada, aslında"

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yeni tip koronavirüse ilişkin bugünün verilerini de paylaştı.

Buna göre, bugün 52 bin 305 test yapıldı, 867 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 931 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 155 bin 349, vaka sayısı 166 bin 422, vefat sayısı 4 bin 609 olarak kayıtlara geçti.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 612, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 261, iyileşen hasta sayısı da 130 bin 852 oldu.

Fahrettin Koca, ayrıca Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bir ay önce bugün 1424 olan yoğun bakım hasta sayımız yüzde 57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız yüzde 66, günlük vaka sayımızsa yüzde 48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. Tedbirlerle bu düşüşü daha da hızlandıralım."