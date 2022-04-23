Tevki ne demek, TDK'ya göre Tevki kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tevki ne demek? Tevki TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tevki kelimesi. Peki tevki ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tevki nedir, tevki kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEVKİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tevki kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tevki kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tevki kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Padişah fermanlarına çekilen tuğra

- Bu tuğrayı taşıyan ferman

