Tevkifhane ne demek, TDK'ya göre Tevkifhane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tevkifhane ne demek? Tevkifhane TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tevkifhane kelimesi. Peki tevkifhane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tevkifhane nedir, tevkifhane kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEVKİFHANE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tevkifhane kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tevkifhane kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tevkifhane kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tutukevi



TEVKİFHANE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İstanbul tevkifhanesinde, yedi küsur yıldır yatan, yetmiş yaşında, kalbi yağmur suyu kadar berrak ve temiz bir insan vardı.

