Tevsi ne demek, TDK'ya göre Tevsi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tevsi ne demek? Tevsi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tevsi kelimesi. Peki tevsi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tevsi nedir, tevsi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEVSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tevsi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tevsi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tevsi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genişletme, yayma



TEVSİ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tevsi etmek

