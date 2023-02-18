Tevz Pokorn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tevz Pokorn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tevz Pokorn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tevz Pokorn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tevz Pokorn 16 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tevz Pokorn Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tevz Pokorn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Triglav Kranj futbol takımında oynamaktadır. NK Triglav Kranj takımına - tarihinde katılmıştır. Tevz Pokorn'nin NK Triglav Kranj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tevz Pokorn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tevz Pokorn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tevz Pokorn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tevz Pokorn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2021 yılında NK Sava Kranj

30 Haziran 2022 yılında NK Triglav

Tevz Pokorn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tevz Pokorn şuan NK Triglav Kranj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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