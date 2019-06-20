'Teyzeoğlu' cinayetinin firari şüphelisi bağ evinde yakalandı

KAYSERİ'de geçtiğimiz hafta borç alma nedeniyle tartıştığı teyzesinin oğlu Tufan Dinçer'i (44) tabancayla vurarak öldüren Ahmet Karslı (42), saklandığı bağ evinde yakalandı. Nöbetçi Mahkeme'ye çıkarılan Karslı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçen hafta, Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi'nde meydana geldi. Oto galerici Ahmet Karslı, iddiaya göre borç alma nedeniyle teyzesinin oğlu işletmeci Tufan Dinçer'le tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Karslı, Dinçer'i tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Dinçer'i Kayseri Devlet Hastanesi'ne bırakan Karslı, daha sonra kaçıp, kayıplara karıştı. Hastanede tedaviye alınan Tufan Dinçer hayatını kaybederken, polis ekipleri şüpheli Ahmet Karslı'nın yakalanması için çalışma başlattı. İl genelinde çalışma başlatan Kayseri Cinayet Büro Amirliği polisleri, Karslı'nın Kocasinan ilçesinde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İlçenin Erkilet Mahallesi'ndeki bağ evine, sabaha karşı saat 02.30 sıralarında, operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Karslı'yı suç aleti tabancayla yakaladı. Oto Galericileri Sitesi başkanlığı yapan Ahmet Karslı çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA