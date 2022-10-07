Tezgah Tertipleyici (Dokuma Makineleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tezgah Tertipleyici (Dokuma Makineleri) görev tanımı nedir, Tezgah Tertipleyici (Dokuma Makineleri) ne iş yapar, Tezgah Tertipleyici (Dokuma Makineleri) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tezgah Tertipleyici (Dokuma Makineleri) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tezgah Tertipleyici (Dokuma Makineleri) Tanımı;

__

Tezgah Tertipleyici (Dokuma Makineleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tezgah Tertipleyici (Dokuma Makineleri) Maaşları

Tezgah Tertipleyici (Dokuma Makineleri) maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Tezgah Tertipleyici (Dokuma Makineleri) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tezgah Tertipleyici (Dokuma Makineleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.13

Meslek Adı :

Tezgah Tertipleyici (Dokuma Makineleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Çeşitli tezgahları kuran, muayene ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tezgah Tertipleyici İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tezgah donanımını, örgü (gücü) takımı tellerini ve tel dizilerini yerlerine oturtmak ve argaç uçlarını sarma ağacına bağlamak gibi işler yaparak tezgahları yeni bir örneğe göre dokuyacak veya değişik kalitede imalat yapacak şekilde çalıştırmak,

b) Muntazam çalışmalarını temin maksadıyla tezgahları zaman zaman kontrol etmek,

c) Donanım bantlarını yenilemek ve aşınmış mekikleri değiştirmek gibi işler yapabilir ve boşalan argaç sarma ağacını doluları ile değiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?