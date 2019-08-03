Tezgahındaki mısırlarla, güvercinleri besliyor

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde mısır satıcısı Remzi Koçoğlu (55), tezgahına gelen güvercinlere elleriyle mısır yediriyor.

Alaplı ilçe merkezinde 10 yıldır mısır satarak geçimini sağlayan Remzi Koçoğlu, her gün tezgahına gelen güvercinleri mısırla besliyor. Koçoğlu, çevredekilerin de takdirini topluyor. Hayvanları çok sevdiğini belirten Koçoğlu, "Tezgahıma her gün yüzlerce güvercin geliyor. Mısırı yemeye çalışıyorlar ama kabuk olduğu için yiyemiyorlar. Ben de mısırın kabuklarını soyarak onları kendi ellerimle besliyorum. Her gün 10 mısırla güvercinleri doyuruyorum. Hayvanları çok seviyorum. Onları ellerimle doyurmak beni çok mutlu ediyor. Herkes sokak hayvanları başta olmak üzere, onları sevsin ve korusunlar" diye konuştu.

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DHA