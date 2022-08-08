Tezgahlarda meyve sebze fiyatları düştü! Vatandaş pazara akın etti

İstanbul'da Bahçelievler'deki semt pazarının en düşük fiyatlı meyvesi 8,5 TL ile şeftali olurken, sebze de ise 8 TL ile domates oldu. Fiyatların bir süre daha böyle gideceğini söyleyen pazarcılar, maliyetler düşmesi ile fiyatların daha da düşeceğini açıkladı.

"EN YÜKSEK FİYATLI MEYVE İNCİR OLDU"

Şeftali’nin pazarlarda bol olduğunu söyleyen pazarcı Mücahit Dilmaç, “Şu anda şeftalinin kilosunu 8,5 TL’den satıyoruz. Devamında erik 9 TL, üzüm 13 TL’den satıyoruz. Pazarın en yüksek fiyatlı meyvesi ise 27 TL ile incir. Buda bol olmadığı için öyle şu anda bol olursa 15 TL’ye kadar geriler. Şu anda en fazla meyve şeftali satılıyor. Hem uygun hem de tam zamanı olduğu için” ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜK FİYATLAR YAZ BİTENE KADAR DEVAM EDER"

Pazarın en düşük fiyatlı sebzesinin domates olduğunu belirten pazarcı Gökhan Işık, “Fiyat şu anda 8 TL. Bu fiyatların düşük olması bol olmasından kaynaklanıyor. Devamında ise 10 TL ile salatalık, baklagiller, fasulye, 20-15 TL arasında seyrediyor. Biberler ise 10-15 TL arasında satıyoruz. Pazarın en pahalı sebzesi ise 40 TL bamya. Bunun sebebi ise bol olmadığından kaynaklanıyor. Vatandaşlar ihtiyacı olduğu kadar alabiliyorlar. Bu fiyatlar yaz bitene kadar devam eder” şeklinde konuştu.