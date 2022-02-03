Tezvir ne demek, TDK'ya göre Tezvir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tezvir ne demek? Tezvir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tezvir kelimesi. Peki tezvir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tezvir nedir, tezvir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEZVİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tezvir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tezvir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tezvir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yalan dolan, dedikodu

- Ara bozma ve özellikle kötülük amacıyla yapılan kovculuk



TEZVİR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tezvir çıkarmak

