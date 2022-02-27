Putin, gül gibi uyuyan yılanı uyandırdı! Almanya harekete geçti, yer yerinden oynayacak! "Putin'e başka bir yanıt mümkün değildi"Domenec Torrent bu kadroyla seriye bağlayacak! Çaykur Rizespor karşısındaki 11'ini belirlendi!Tezyin ne demek, TDK'ya göre Tezyin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Baskıcı Cam- (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAvusturya ve Belçika, hava sahasını Rusya'ya kapattı!Ümraniyespor – Samsunspor maçı canlı izle | Ümraniyespor – Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiBandırmaspor – Adanaspor maçı canlı izle | Bandırmaspor – Adanaspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linkiGiresunspor – Göztepe maçı canlı izle | Giresunspor – Göztepe maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkiAltay – Gaziantep FK maçı canlı izle | Altay – Gaziantep FK maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiDiskur ne demek, TDK'ya göre Diskur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Tezyin ne demek, TDK'ya göre Tezyin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tezyin ne demek, TDK'ya göre Tezyin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tezyin kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tezyin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tezyin nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tezyin kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tezyin ne demek, TDK'ya göre Tezyin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tezyin ne demek? Tezyin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tezyin kelimesi. Peki tezyin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tezyin nedir, tezyin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TEZYİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tezyin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tezyin kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tezyin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Süsleme

TEZYİN KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tezyin etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT