Tezyin ne demek, TDK'ya göre Tezyin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tezyin ne demek? Tezyin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tezyin kelimesi. Peki tezyin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tezyin nedir, tezyin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEZYİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tezyin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tezyin kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tezyin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Süsleme



TEZYİN KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tezyin etmek

