Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme) Maaşları

Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme) maaşı ortalama olarak aylık 7950_TL'dir. En düşük Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme) maaşı 6650_TL, En yüksek ise 9250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.19

Meslek Adı :

Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Geleneksel ve artistik desenleri bilgisayar ya da elde hazırlayarak, Cam üzerine el dekoru, cam süsleme ve tezyin uygulamaları ile cam boyalarını kullanarak cam üzerine süsleme yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme) (Cam Süsleme); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Geleneksel artistik desen hazırlamak,

c) Cam üzerine el dekoru yapmak,

d) Cam üzerine süsleme yapmak,

e) Tezyin uygulamaları yapmak,

f) Cam boyaları hazırlamak,

g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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