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TFF 1. Lig 4. hafta maçında Tuzlaspor ile Bursaspor 3-3 berabere kaldı

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir - Hakemler: Turgut Doman, Seyfettin Ünal, Suat Güz

TFF 1. Lig 4. hafta maçında Tuzlaspor ile Bursaspor 3-3 berabere kaldı

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Seyfettin Ünal, Suat Güz

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Ferhat Öztorun, Segbefia, Aykut Çeviker (Dk. 84 Yasin Güreler), Samet Asatekin (Dk. 16 Ahmet Yazar), Vedat Bora (Dk. 16 Onat Kutay Kurt) (Dk. 59 Özgür Can Özcan), Pucko (Dk. 46 Gökcan Kaya), Thuram

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Onur Atasayar (Dk. 81 Ramazan Keskin), Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Recep Aydın (Dk. 70 İsmail Can Çavuşluk), Özer Hurmacı (Dk. 38 Ozan İsmail Koç), Burak Kapacak, Ali Akman (Dk. 70 Çağatay Yılmaz)

Goller: Dk. 6 Burak Altıparmak, Dk. 9 İsmail Çokçalış, Dk. 11 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 20 Thuram, Dk. 49 Erdem Özgenç (Penaltıdan), Dk. 67 Özgür Can Özcan (Tuzlaspor)

Kırmızı kart: Dk. 74 Ozan İsmail Koç (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Onat Kutay Kurt, Dk. 53 Yohou, Dk. 55 Segbefia, Dk. 82 Erdem Özgenç, Dk. 90 Ferhat Öztorun (Tuzlaspor) Dk. 60 Aykut Akgün, Dk. 68 İsmail Çokçalış, Dk. 81 Özer Hurmacı (Yedek kulübesinde), Dk. 82 Çağatay Yılmaz (Bursaspor)

Maçtan dakikalar

6. dakikada Özer'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Burak Altıparmak'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

9. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen İsmail Çokçalış'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Haydar'ın müdahalesine meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

11. dakikada sağ kanattan Recep'in ortasında topla buluşan Burak Kapacak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

20. dakikada Tuzlaspor'un baskı sonucu kazandığı topta pası alan Thuram'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

49. dakikada Gökcan'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucunda kazanılan penaltıda topun başına geçen Erdem, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

67. dakikada sağ taraftan Gökcan'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Özgür Can'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-3

 



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