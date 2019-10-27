TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor evinden Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Adana Demirspor'un sağdan geliştirdiği atakta derine inen Levent içeriye isabetli bir orta atarak topu ceza sahası içindeki Stokes ile buluşturdu. Stokes pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda topu dışarı yolladı.

27. dakikada Fatih Karagümrük'ün kontra atağında ceza sahasına çalımlarla ilerleyen Erkan ceza sahasına pas attı. Topla buluşan Mervan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

45. dakikada Adana Demirspor'un soldan kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Levent içeriye dönerdi. Topa iyi yükselen Vedat kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

52. dakikada Adana Demirspor kontra atağında soldan topla buluşan Stokes içeriye doğru kat etti. Ceza sahasına girer girmez şut atan Stokes'un vuruşunda top çok az farkla auta gitti.

74. dakikada Adana Demirspor, sol kanattan Stokes ile atağa çıktı. Stokes'un ortasıyla ceza sahasında topla buluşan Volkan Şen, vuruşunda topu auta attı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Burak Cansız xx, Cemil Tunç xx

ADANA Demirspor: Emrullah xx, Adil xx (Semih dk. 41 xx), Traore xx, Vedat x (Samed dk. 82 x), Hakan xx, Volkan xxx, Sinan xx (Erdal dk. 86 ?), Levent xxx, Mehmet xx, Stokes xxx, Rassoul xxx

Yedekler: Kurtuluş, Tayyip, Mustapha, Tevfik, Orhan

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Fatih Karagümrük: Saranov x, Dobrovoljc xx, Darri xx (Nkasiobi dk. 60 x), Zeki xx (Barış dk. 45 x), Erkan xx, Koray xx (Ramazan dk. 77 x), Abdülhamit xx, Mervan xx, Sabo xx, Çağrı xx, Bülent xx

Yedekler: Aykut, Efe, Turgut, Barış, Stefan

Teknik Direktör: Atılay Canel

Goller: Vedat (dk. 45) (Adana Demirspor), Mervan (dk. 28) (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: Vedat, Hamıdou, Levent (Adana Demirspor), Sabo, Koray (Fatih Karagümrük)

Kaynak: İHA