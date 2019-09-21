TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Bursaspor: 1

TFF 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Bursaspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

5. dakikada orta sahada kazanılan topla atağa kalkan Adana Demirspor'da sol kanattan çalımlarla ilerleyen Volkan, içeri yerden sert bir pas gönderdi. Penaltı noktası üzerine topa istediği gibi vuramayan Berk'in şutunda kaleciden seken topu, arka direkte Samed Ali tamamladı ancak Bursaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

8. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta hızla ileri çıkan Levent, topu arka direğe ortaladı. Topla buluşan Volkan, gelişine şutunu çekti top kaleciden sekti. Karambolde topu tamamlayan Samed Ali'nin şutunda top Bursaspor ağlarıyla buluştu. 1-0

10. dakikada sol kanattan taç atışı kullanan Adana Demirspor'da topla buluşan Levent, bekletmeden arka direğe ortasını yaptı. Topu önünde bulan Berk, gelişine şutunu çekti. Meşin yuvarlak uzak köşe direğine çarparak ağlarla buluştu. 2-0

36. dakikada sol kanattan kontra atağa kalkan Adana Demirspor'da çalımlarla ilerleyen Volkan, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Topu önünde bulan Berk şut atmaya çalıştı ancak ıskaladı. Pozisyonun devamında topla buluşan Levent'in uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

55. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan topla ilerleyen Berk, ara pasıyla topu Samed Ali'ye aktardı. Samed rakip ceza sahasının sağ çaprazından kaleye sokuldu ve topu ceza yayı üzerindeki Sinan'a gönderdi. Sinan topa düzeltip şutunu vurdu ancak kaleci Çağlar topu kontrol etti.

85. dakikada Bursaspor'un atağında orta sahadan hızla ileri çıkan Latovlevici, Adana Demirspor kalesine 25 metre uzaklıktan sert bir şut gönderdi. Rakip savunmaya da çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu. 3-1

90+4. dakikada orta sahada kaptığı topla hızla atağa kalkan Adana Demirspor'da ortadan hızla kaleye sokulan Sinan, defansın arkasına sarkan Erdal'a pasını gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Erdal düzgün bir vuruşla topu Bursaspor ağlarına gönderdi. 4-1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Emrah Ünal xx

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Adil Demirbağ xx, Semih Güler xx, Mehmet Uslu xx, Tevfik Altındağ xx, Hakan Bilgiç xx, Volkan Şen xx (Emre Nefiz dk. 90 ?), Sinan Kurt xx, Levent Ayçiçek xxx (Erdal Öztürk dk. 62 x), Berk Yıldız xxx (Vedat Bora dk. 77 x), Samed Ali Kaya xxx

Yedekler: Emrullah Şalk, Tayyib Talha Suruç, Orhan Taşdelen, Aias Aosman, Oleksandr Gladky

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Bursaspor: Çağlar Akbaba x, Cüneyt Köz x, Emirhan Aydoğan x, Iasmin Latovlevici xx, Rüştü Hanlı xx, Jani Atanasov x (Özer Hurmacı dk. 46 x), Abdullahi Shehu xx, Aykut Akgün xx, Igor x (Yavhen Seleznyov dk. 46 x), Burak Altıparmak xx, Kubilay Kanatsızkuş xx

Yedekler: Onurcan Piri, İsmail Çokçalış, Mamadou Diarra, Anıl Karaer, Ramazan Keskin, Selçuk Şahin, Musa Araz, Ali Akman

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Samed Ali (dk. 8), Berk (dk. 10), Levent (dk. 36), Erdal (dk. 90+4) (Adana Demirspor), Latovlevici (dk. 85) (Bursaspor)

Kırmızı Kart: Burak Altıparmak (dk. 79) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Mehmet, Kurtuluş, Erdal, Hakan (Adana Demirspor), Latovlevici, Aykut (Bursaspor)

Kaynak: İHA