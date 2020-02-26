TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 - Giresunspor: 0

TFF 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Akhisarspor, sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Bjarnason'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutu yandan auta gitti.

16. dakikada Mehmet'in Güven'in ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Rusescu'nun şutunu Gökhan kornere çeldi.

17. dakikada Erhan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi penaltı noktasında bulunan Burhan'a pasını verdi. Burhan topu Bjarnason'a aktardı. Bu oyunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

44. dakikada sağ kanattan Burhan'ın ortasında topla buluşan Cikalleshi daha müsait durumdaki Erhan'ı gördü. Bu oyuncu rakip oyuncuları da saf dışı bırakarak, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0

56. dakikada Milinkovic'in ceza yayı üzerinden plase vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

Stat: Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Caner Ak xx, Murat Temel xx, Furkan Ürün xx

Akhisarspor: Gökhan xx, Tolga xxx, Cocalic xxx, Uğur xxx, Vrsajevic xxx, Burhan xx, Bjarnason xxx, Rotman xx, Erhan xxx (Bertuğ dk. 72 x), Onur xx (Musa dk. 90+1 ?), Cikalleshi xx (Muhammet dk. 72 x)

Yedekler: Halil, Doğukan, Kadir, Aykut, Ali Kaan, Ergin, İrfan

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Giresunspor: Metin x, Uğur xx (Muhayer dk. 80 ?), Murat x (Tanase dk. 46 x), Ahmet x, Muhammed x, Mehmet Taş x, Renan x, Mehmet Güven xx, Valle xx, Rusescu x, Milinkovic x (Özgür Can dk. 73 x)

Yedekler: Onurcan, Berkan, Ertuğrul, Alpay, Himmet, Veysel

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Bjarnason (dk. 17), Erhan (dk. 44) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Bjarnason, Cocalic, Bertuğ (Akhisarspor), Mehmet Taş, Muhammed, Özgür Can, Valle, Tanase (Giresunspor)

Kaynak: İHA