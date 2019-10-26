TFF 1. Lig: Altay: 0 - Menemenspor: 2
15. dakikada Paixao'nun ceza sahası dışından vurduğu şutu Kaleci Selmani kurtardı.
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Menemenspor, Altay'ı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
15. dakikada Paixao'nun ceza sahası dışından vurduğu şutu Kaleci Selmani kurtardı.
20. dakikada Deniz'in pasında ceza sahasına giren Putsila'nın vurduğu top az farkla auta çıktı.
65. dakikada Taşkın'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Kaleci Emre'nin hatasıyla topla buluşan Ercan, topu ağlara gönderdi. 0-1
69. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta topa vuran Kappel'in şutu az farkla auta çıktı.
90. dakikada ceza sahası içinden topa vuran Leandrinho'nun şutu direkten oyun alanına döndü.
90+5. dakikada gelişen kontra atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Tayfun topu ağlara gönderdi. 0-2
Stat: Menemen Şehir Stadyumu
Hakemler: Mert Güzenge xx, Kemal Mavi xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
Altay: Emre x, Erhan x (Özgür dk. 66 x), İbrahim xx, Abdülkerim xx, Murat Uslu xx, Helder x (Oğuz Han dk. 68 xx), Deniz xx, Putsila x (Leandrinho dk. 86 ?), Tatos xx, Kappel xx, Paixao x
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Menemenspor: Selmani xx, Ali Keten xx, Trtovac xx, Ercan xxx, Alberk xx, Murat x (Muhammed dk. 70 xx), Taşkın xx, Mustafa xx, Tayfun xx, Mehmet xx (Sikiru Olatunbosun dk. 81 ?), Ali Özgün x (Hüseyin dk. 87 ?)
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Goller: Ercan (dk. 65), Tayfun (dk. 90+5) (Menemenspor)
Sarı Kartlar: Murat, Trtovac, Taşkın, Mehmet, Tayfun (Menemenspor), Tatos, Abdülkerim, Deniz (Altay)
Kaynak: İHA
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