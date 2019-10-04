TFF 1. Lig: Altay: 2 - Bursaspor: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig'de 7. haftanın açılış karşılaşmasında Altay sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'de 7. haftanın açılış karşılaşmasında Altay sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Tatos'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Paixao, düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. 1-0
29. dakikada Shehu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay'ın şutunda kaleci Emre kritik bir kurtarışa imza attı.
30. dakikada hızlı gelişen Altay atağında yaklaşık 25 metre topu süren Kappel, penaltı noktasındaki Tatos'a çevirdi. Tatos düzgün bir vuruşla golü yaptı. 2-0
45+1. dakikada Musa'nın kullandığı serbest vuruşta Kubilay'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Topu önünde bulan Diarra'nın vuruşunda top ağlara gitti. 2-1
61. dakikada Paxiao'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kappel'in zayıf vuruşunda top kalecide kaldı.
67. dakikada Latovlevici'nin şutunda top direkten dönerken, boşta kalan topu Abdülkerim uzaklaştırdı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Orkun Aktaş xx, Mehmet Ali Akkor xx
Altay: Emre xx, Erhan xx, Gencer xx, Abdülkerim xx, Murat xx, Deniz xx (Yılmaz dk. 65 x), Tavares xx, Tatos xxx (Oğuz Han dk. 75), Kappel xxx, Putsila xx (İbrahim dk. 89 ?), Paixao xx
Yedekler: Cihan, Eren, Hüsamettin, Hakan, Cenk, Leandrinho, Özgür
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Bursaspor: Çağlar xx, Shehu xx, Diarra xx, Anıl xx, Latovlevici xx, Aykut xx, Burak xx, Emirhan xx (Selçuk dk. 83 x), Musa xx (Igor dk. 68), Özer xx (Seleznov dk. 78), Kubilay xx
Yedekler: Onurcan, Cüneyt, Ramazan, Jani, Seleznov, Ali, İsmail, Rüştü
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Paixao (dk. 9), Tatos (dk. 30) (Altay), Diarra (dk. 45+1) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Abdülkerim, Deniz, Gencer, Tatos, Abdülkerim (Altay), Burak, Özer, Aykut, Selçuk (Bursaspor)
Kaynak: İHA
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