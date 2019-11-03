TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - İstanbulspor: 1
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altınordu sahasında İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altınordu sahasında İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Anıl'ın sol kanattan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.
58. dakikada ceza sahası çizgisinin üzerinden Muhsin'in şutunda top yan direkten oyun alanına döndü.
59. dakikada Yasin'in pasında topla buluşan Anıl'ın ceza sahası vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
67. dakikada Duhan'ın sol kanattan getirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Papa Diouf topu ağlara gönderdi. 1-1
87. dakikada Burak'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Anıl, topu kalecinin üstünden aşırtsa da top defansın müdahalesiyle kornere çıktı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Kemal Elmas xx, Murat Şener xx
Altınordu: Erhan xx, Kerim x, Sinan xx, Ravil xx, Ufuk xx, Oğulcan xx, Okan xx, Muhammed x (Berkay dk. 71 xx), Hüseyin x (Ersel dk. 56 xx), Anıl xxx, Yasin xx (Burak dk. 82 ?)
Yedekler: Ali Emre Yanar, Onur Taha Takır, Kahraman Demirtaş, Ali Mert Aydın, Yusuf Yalçın Arslan, Egehan Gök, Fatih Aktay
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
İstanbulspor: Alperen xx, Ali xx, Patrick xx, Oğuzhan xx, Wellington x, Duhan xx, Eslem xx, Cajic x (Ali Dere dk. 67 x), Muhsin xx, İbrahim x (Muhammed dk. 43 xx), Papa Diouf xxx (Allahyar dk. 90+3 ?)
Yedekler: Umut Kaya, Muhammet Şahin, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Mensah, Kağa Miray, Oğuzhan Akgün
Teknik Direktör: Fırat Gül
Goller: Anıl Koç (dk. 60) (Altınordu), Papa (dk. 67) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Cajic, Oğuzhan (İstanbulspor), Sinan, Oğulcan, Okan (Altınordu)
Kaynak: İHA
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