TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Akhisarspor: 0
TFF 1. Lig'in 15. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi.
TFF 1. Lig'in 15. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 berabere bitti.
Maçtan dakikalar
10. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Rahmi Anıl'ın sol kanattan getirdiği topa Okan Alkan gelişine vurdu. Top kale direğinin yanından auta çıktı.
12. dakikada Balıkesir'lu Nermin Hodzıc yaklaşık 20 metreden attığı şutta top kale direğinin dibinden auta çıktı.
31. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Rahmi Anıl sol kanattan ceza sahası içinden attığı sert şut defansa çarparak, kornere çıktı.
41. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Halil Çolak'ın sağ kanattan getirdiği topa Mahmatma Otoo'nun müsait durumda attığı sut kaleci Gökhan'da kaldı.
53. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Rahmi Anıl orta sahadan aldığı pasla ceza sahası üstünden attığı sut kaleci Gökhan'da kaldı.
57. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Okan Alkan'ın pası ile ceza sahasına giren Halil Çolak'ın şutu yan ağlarda kaldı.
62. dakikada gelişen Akhisarspor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde Burhan Eşer'in kaleye attığı şutu Okan Alkan kale çizgisinden uzaklaştırdı.
79. dakikada gelişen Ekol Hastanesi Balıkesirspor atağında Halil Çolak'ın pasına Okan Alkan gelişne sert şutu kale direğinin yanından auta çıktı.
Stat: Atatürk
Hakemler:Yiğit Arslan xx, Cemal Bingül xx, Mehmet Kapluhan xx
Balıkesirspor: Andrja Vukovic xx, Okan Alkan xx, Oğuzhan Çapar xxx, Sezer Özmen xxx, Tomislav Glumac xxx, Nermın Hodzıc xx (Furkan Çil dk. 74 x), Antonıa Mrsıc xx, Batuhan İşçiler xx, Mahatma Otoo xx, Halil Çolak xx (Cenk Güvenç dk. 86 ?), Rahmi Anıl xx (Ketheoma dk. 90 ?)
Yedekler: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir, Kağan Kayalı
Teknik Sorumlu: Mehmet Nuri Adıgüzel
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci xx, Avdıja Vrsajevic xx, Edin Cocalic xx, Rajko Rotman xx, Aykut Çeviker xx (Çektar Orhan dk. 71 x), Tolga Ünlü xx (Alperen Babacan dk. 55 x), Burhan Eşer xx (Ergin Keleş dk. 86 ?), Uğur Arslan Kuru xx, Sokol Cikalleshi xx, T.Elmar Bjarnason xx, Erhan Çelenk xx
Yedekler: Milan Lukac, Halil Yeral, Eray Atatseven, Musa Nizam, Onur Ayık, Ali Kaan Güneren
Teknik sorumlu: Mehmet Altıparmak
Kırmızı kart: Tomislav Glumac (dk. 83) (Balıkesirspor)
Sarı Kartlar: Nermin Hodzic, Mahatma Otoo, Ramazan Kurşunlu (T.D.) (Balıkesirspor), Rajko Rotman, Elmar Bjarnason, Cikalleshi (Akhisarspor)
Kaynak: İHA
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