TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Adana Demirspor: 6

TFF 1. Lig'in 18. hafta müsabakasında E.H. Balıkesirspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Müsabakayı Adana Demirspor 6-1 kazanarak ikinci yarıya güzel bir başlangıç yaptı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Erkan Zengin'in ceza sahası içinde Dibba'ya verdiği pasta oyuncunun plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

11. dakikada Balıkesirspor atağında Mrsic'in pası ile ceza sahasına giren Mahattma Otoo'nun şutunu kaleci Muhammet Şengezer çıkardı

35. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Volkan Şen'in kullandığı kornerde Hasan Kılıç'ın şutu ağlarla buluştu. 0-2

37. dakikada Dibba topu Erkan Zengin'e uzattı. Erkan Zengin Kaleci Vukovic'in yanından topu ağlarla buluşturdu. 0-3

39. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Dibba'nın pası ile ceza sahasına giren Aosman topu filelerle buluşturdu. 0-4

59. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Volkan Şen'in ara pası ile ceza sahası içinde buluşan Dibba topu ağlarla buluşturdu. 0-5

65. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında kale sahası içinde topla buluşan Volkan Şen'in şutunu kornere çeldi.

68. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Erkan Zengin'in ceza sahası içine ortaladığı topa Volkan Şen ağlarla buluşturdu. 0-6

77. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Nemanja Andusıc topu kaleci Muhammet Şengezer'in sağından ağlarla buluşturdu. 1-6

Stat: Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xxx, Cemal Bingül xxx, Muhammet Yumak xxx

E.H. Balıkesirspor: Andrja Vukoviç x, Berat Aydoğdu x, Kağan Kayalı x (Francıs Ezeh dk. 46 x), Sezer Özmen xx, Batuhan İşçiler x, Serdar Güncü x, Abdülkadir Kayalı x, Antonıo Mrsıc xx, Mahatma Otoo x, Aly Malle x (Nemanja Andusıc dk. 57 x), Rahmi Anıl Başaran x (Celal Emir Dede dk. 55 x)

Yedekler: Atilla Özmen, Okan Kaplan, Enes Karabulut, Anıl Taşdemir, Emirhan Çakır

Teknik Direktör: Mehmet Nuri Adıgüzel

Adana Demirspor: Muhammet Şengezer xxx, Vedat Bora xx. Adil Demirbağ xxx, Tayyip Talha Sanuç xxx, Khadım Rassoul xx, Hamidou Traore xx, Hasan Kılıç xxx (Tevfik Altındağ dk. 73 x), Aosman xxx (Sinan Kurt dk. 82 ?), Erkan Zengin xxx, Volkan Şen xxx, Amat Dıbba xxx (Mehmet Akyüz dk. 69 x)

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Semih Güler, Mehmet Uslu, Jakup Koceckı, Mustafa Carayol

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Goller: Amad Dibba (6. dk ve 59), Hasan Kılıç (dk. 35), Erkan Zengin (dk. 37), Aosman (dk. 39), Volkan Şen (dk. 68) (Adana Demirspor), Nemanja Andusic (dk. 77) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Berat Aydoğdu, Mahatma Otoo, Serdar Güncü, Vukoviç (Balıkesirspor)

Kaynak: İHA